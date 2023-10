“Morangos com Açúcar”: Veja as primeiras imagens da terceira temporada da série

A terceira temporada do “reboot” da série juvenil “Morangos com Açúcar” estreia antes do verão de 2024. As primeiras imagens já foram divulgadas.

A Media Capital divulgou esta quarta-feira, 11 de outubro, as primeiras imagens da terceira temporada do “reboot” de “Morangos com Açúcar”.

Tal como a N-TV já havia noticiado, os novos episódios estão a ser gravados em Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira. A primeira temporada estreia já no próximo dia 23 de outubro, mas a terceira chega apenas no verão de 2024.

A terceira temporada vai contar com um novo elenco. António Simão, Alfredo Brito, Guilherme Amaro, Ivo Romeu Bastos, João Craveiro, Maria Gomes Andrade, Mariana Cardoso, Nuno Represas, Rafael Paes, Ricardo Viegas, Rodrigo Tomás e Rui Gonçalves juntam-se à família “Morangos”. Inês Castel-Branco, que em 2005 fez furor entre os fãs da série juvenil, regressa também à trama.