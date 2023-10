“Morangos com Açúcar”: Veja imagens do segundo episódio

Com estreia na passada segunda-feira, a série “Morangos com Açúcar” vai lançar episódios semanalmente na TVI. Veja as imagens do segundo episódio.

Esta segunda-feira, dia 23 de outubro, estreou o “remake” da série juvenil “Morangos com Açúcar”. A trama original, de há 20 anos, prendeu a atenção dos portugueses e marcou uma geração. Agora, duas décadas depois, o sucesso televisivo regressou, numa colaboração entre a TVI e a Prime Video.

Na TVI, a série será exibida semanalmente, tendo um episódio todas as segundas-feiras. O segundo capítulo dos “Morangos” vai para o “ar” na próxima semana, dia 30 de outubro.

Contudo, quem tiver o serviço da plataforma Amazon Prime Video já tem toda a temporada disponível para visualização. Se não for o caso, deixamos-lhe aqui algumas imagens do segundo episódio.

Com a estreia da série juvenil, várias críticas surgiram nas redes sociais, nas quais os telespectadores expõe a opinião sobre a produção.