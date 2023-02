“MOTEL VALKIRIAS”, a nova trama da RTP1 que promete drama e ação

“MOTEL VALKIRIAS” é a nova trama trama da RTP1 que está prestes a chegar aos ecrãs e que promete muito drama e ação ao telespetador.

Com data de estreia a 27 de fevereiro, às 22h30, na estação pública, esta é uma coprodução do canal um com a HBO Max, a Televisión Galicia e as produtoras SPi e CTV.

A série, com argumento de Patricia Muller, José Manuel Gancedo, Raquel Arias, Alba Araújo e Ghaleb Jaber, e realizada por Jorge Queiroga e Alex Sampayo, narra a história de “três mulheres, com grandes problemas económicos e pessoais, que se cruzam de forma fortuita, tendo como cenário um motel transfronteiriço entre Galiza e Portugal”.

A trama foca-se em “Lúcia, uma mãe que foge do seu ex-marido, Eva, uma atriz em declínio, e Carolina, a dona do motel que está em bancarrota, dão vida a estas mulheres que vão unir-se com um objetivo comum: encontrar uma misteriosa mercadoria que pertence a um cliente do motel e que pode ser a solução para todos os seus problemas”, informa a RTP.

Contudo, essa busca representa perigo de vida para as três mulheres, pois “a mercadoria pertence a uma perigosa máfia dedicada ao branqueamento de dinheiro, os Mendonça, que não hesita em recuperar o que é seu, custe o que custar”.

“MOTEL VALKIRIAS” é protagonizado por Marina Mota, Maria João Bastos e pela atriz espanhola María Mera.