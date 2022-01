Mudanças na Globo em função da Covid-19

Novela “Novo Mundo” reforça a grelha da Globo em abril. No Globo Now, os conteúdos de jornalismo e informação serão alargados.

A Globo está acompanhar os desdobramentos do Covid-19 e a tomar medidas que possam contribuir para conter o avanço desta pandemia. A empresa tem consciência da importância do seu conteúdo para levar diversão e, sobretudo neste momento, informação para o público que estará cada vez mais em casa nos próximos dias. Tendo em conta a segurança das suas equipas e este compromisso da Globo para com a sociedade, várias decisões foram tomadas em todos os territórios onde a empresa está presente, incluindo Portugal. O público verá essas decisões refletidas nos conteúdos de jornalismo, desporto e entretenimento dos canais Globo e Globo Now.

As gravações das novelas da Globo foram paralisadas, o que vai comprometer as suas exibições. Algumas terão os seus finais antecipados e outras terão mesmo de ser interrompidas. Por que foi tomada esta medida? Porque evitar o contacto físico é fundamental na estratégia da sociedade para conter a expansão do vírus. E não há novelas sem abraços, apertos de mãos, beijos, festas, cenas de discussão, cenas de amor, cenas de carinho, tudo aquilo que reflete a vida real, mas que, hoje, não pode ser encenado em segurança. Interrompendo as gravações, protegemos os nossos talentos e, ao mesmo tempo, a sociedade: evitando o contágio aqui, evitamos que ele se espalhe lá fora. O nosso primeiro compromisso é com a saúde de nossos colaboradores e do público.

Estratégias específicas estão a ser traçadas para cada momento e cada canal e todas as decisões tomadas serão divulgadas de forma transparente. Levando em conta sempre os interesses e as necessidades do seu público, dos seus colaboradores e dos seus parceiros comerciais.

Mudanças na Globo e no Globo Now

Para garantir diversão do público nesta situação em que vivemos, quando todos teremos de estar mais tempo em casa, a Globo continuará a levar até ao público a dramaturgia que tanto emociona e faz o público sonhar. Com o final de “Éramos Seis”, a partir do dia 13 de abril a Globo passará a exibir o compacto da novela “Novo Mundo”, de segunda-feira a sábado, no horário das 18h. “Novo Mundo” é uma aventura romântica ambientada no Brasil do início do século XIX, entre 1817 e 1822 e conta no seu elenco com a participação de vários atores bem conhecidos dos portugueses, entre eles Ricardo Pereira, Paulo Rocha, Maria João Bastos e Joana Solnado.

No Globo Now, canal focado em notícias, desporto e variedades, as alterações na programação vão levar mais jornalismo e informação sobre o Covid-19 aos assinantes. O “Hora 1” começa mais cedo, às 12h, seguido do “Bom Dia Brasil”, que começará às 14h e será mais longo. No seguimento, o canal exibe o novo programa “Combate ao Coronavírus”, totalmente dedicado à pandemia. Às 18h30 entra no ar o “Jornal Hoje”, com mais tempo de duração. O Globo Now também contará com as estreias do “Estúdio I”, às 21h, e do “GloboNews em Pauta”, às 8h.

No fim de semana, mais mudanças: no sábado, o “Como Será?” será exibido mais tarde, às 10h30. A programação seguirá com o especial regional “Bora Lá”, o “É de Casa”, “Só Toca Top” e “Caldeirão do Huck”. O “Jornal Hoje” entra no ar mais cedo, às 18h, seguido de ‘O Melhor da Escolinha’. O “Jornal Nacional” será mais longo, com 50 minutos de duração.

No domingo, o “The Voice Kids” começa mais cedo, às 10h45. Em seguida serão apresentados os programas “Terra de Minas”, “Terra da Gente”, “Globo Rural” e “Pequenas Empresas, Grandes Negócios”. Já o “Domingão do Faustão”, o “Auto Esporte” e o “Esporte Espetacular” entram no ar mais tarde, a partir das 14h30.

Com as mudanças na grelha de programação, “Mais Você”, “Encontro com Fátima Bernardes”, “Jornal da GloboNews” – Edição das 10h e das 18h, “Se Joga” e as partidas de futebol estão temporariamente suspensos.