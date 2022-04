“Mulher-Maravilha 1984” chega às salas de cinema nacionais

Patty Jenkis volta a assumir a realização em “Mulher-Maravilha 1984”. A aguardada nova aventura da super-heroína da DC Comics já chegou aos cinemas nacionais, nos formatos IMAX, 2D, 3D e 4DX.

O destino do mundo está novamente em perigo e só a “Mulher-Maravilha” o pode salvar. Com Gald Gadot no papel principal, “Mulher-Maravilha 1984” avança para os anos 80, durante a Guerra Fria, onde a super-heróina terá que lidar com uma conspiração mundial e enfrentar dois novos inimigos: Max Lord e The Cheetah.

O filme volta a contar com a participação de Chris Pine, Robin Wright e Connie Nielse. Ao elenco juntam agora Kristen Wiig, no papel The Cheetah e Pedro Pascal como Max Lord.

“Mulher-Maravilha 1984” é a sequela do filme de 2017 da Warner Bros Pictures, baseado na personagem da DC “Mulher-Maravilha” e que quebrou recordes de bilheteiras, faturando 695 milhões de euros em vendas de bilhetes a nível mundial.