Netflix prepara série sobre a vida do futebolista Neymar

A Netflix está a preparar uma série sobre a vida pessoal e profissional do futebolista do Paris Saint-Germain Neymar. As gravações já começaram.

Depois de ter passado pelo Santos (Brasil), clube onde de formou e se estreou na equipa sénior, e Barcelona (Espanha), o atacante brasileiro aterrou em 2017 no clube da capital francesa.

Por ser bastante ativo dentro e fora de campo, a empresa de streaming de vídeo decidiu fazer uma série documental sobre o seu quotidiano e colocou uma equipa de repórteres de imagem a acompanhar o jogador, tal como avança o jornal francês “Le Parisien”.

Esta não é a primeira colaboração entre o atleta de 27 anos e a Netflix. Recorde-se que Neymar apareceu em duas cenas da terceira temporada da mediática série espanhola “La Casa de Papel”.

