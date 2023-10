No “teaser” da nova temporada de “Elite”, Anitta surge completamente nua

A sétima e última temporada de “Elite” tem estreia marcada para 20 de outubro. Anitta vai ser Jéssica na série original da Netflix.

É já no próximo dia 20 de outubro que a sétima e última temporada da série espanhola “Elite” chega à Netflix. A produção conta com a participação de Anitta, que irá interpretar Jéssica, uma professora do colégio Las Encinas.

No “teaser” divulgado nas redes sociais oficiais, Anitta surge completamente nua. A artista brasileira contracena com André Lomoglia, ator que interpreta a personagem André, que aparece quando a suposta professora está no banho.

Ainda assim, os comentários na publicação são desencorajadores. Os fãs da série acreditam que a plataforma de streaming prolongou a trama, quando a mesma devia ter terminado ao fim de três temporadas.

“Esta série devia ter terminado na temporada três”, “Já estava mau, mas agora piorou” e “Meu Deus, esta série ainda existe? Morreu na terceira temporada” são alguns dos comentários deixados pelos cibernautas na publicação.

A nova temporada conta com atores como Álex Pastrana, Álvaro de Juana, Nadia Al Saidi, Valentina Zenere, entre outros.