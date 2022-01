Nova série de “A Guerra dos Tronos” começa a gravar em Portugal

A série “House of the Dragon”, do universo de “A Guerra dos Tronos”, começou as suas gravações, esta segunda-feira, 18 de outubro, em Portugal.

Depois de ter sido confirmada a produção de um novo projeto do universo de “A Guerra dos Tronos” (HBO), que se vai estrear em 2022, a prequela arrancou as gravações em Idanha-a-Nova, Castelo Branco.

O município informou, através do Facebook, que locais como Penha Garcia, Largo 1.º Maio, Vila de Monsanto, Largo do Baluarte, Largo da Misericórdia, Castelo de Monsanto e Largo da Relva vão estar interditos.

“Informamos que foi autorizado o corte de trânsito, nas localidades de Monsanto e Penha Garcia, do concelho de Idanha-a-Nova, para a realização de filmagens de uma série”, começou por informar.

“Em caso de necessidade o período poderá ser prorrogado. Mais se informa que o Castelo de Monsanto estará interdito a residentes e visitantes da Aldeia Histórica de Monsanto, no período compreendido entre 18 de outubro e 13 de novembro de 2021”, pode ler-se.

Esta interdição “visa criar condições de logística e segurança para as equipas de trabalho na montagem de cenários e equipamentos”. “Agradecemos a compreensão de todos os residentes, visitantes e turistas”, concluiu o município.

“House of the Dragon” acontece antes da série original. “A Guerra dos Tronos” teve oito temporadas emitidas e é baseada nos livros “A Song of Ice and Fire”, de George R.R. Martin.