Nova série “Doc” estreia a 8 de setembro no AXN

Inspirada num caso real de amnésia profunda, a série “DOC” chega ao AXN já no próximo dia 8 de setembro.

“Como seria acordar sem nos lembrarmos dos últimos 12 anos de vida? Não sabermos que Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos, que Portugal foi Campeão Europeu de futebol ou sequer como funcionam as redes sociais?” questiona o AXN, em comunicado, para promover a série “DOC”.

Foi o que o médico italiano Pierdante Piccioni viveu na pele. O homem que teve de juntar as peças da sua vida e esperar por se lembrar de 12 anos que lhe pareciam ter sido vividos por outra pessoa tornou-se num caso conhecido no mundo inteiro. Agora, a história é recontada na série “DOC”, com estreia marcada já na próxima semana no AXN.

Nascido em Cremona, Itália, em 1959, Pierdante conquistou vários sucessos na área da medicina: tornou-se diretor das Urgências dos Hospitais Lodgi e Codongo, consultor do Ministério da Saúde e membro do conselho da Academia de Medicina de Emergência e Cuidados. Mas, em 2013, a sua vida mudou radicalmente após um acidente que o fez acordar de um coma com um apagão dos últimos 12 anos de vida.

Os pormenores pessoais sofrem algumas adaptações na série que estreia agora no AXN, mas o mote mantém-se: o médico acorda a achar que está num ano muito anterior ao que está na realidade, onde a moeda de Itália ainda é a lira e a tecnologia se encontra em desenvolvimento. Pessoas que surgiram na sua vida nestes anos todos são agora perfeitos estranhos e o seu conhecimento de medicina sofre um gigante retrocesso.

Na série, Piccioni é “Andrea Fanti”, interpretado pelo ator Luca Argentero. Tal como na vida real, a personagem vive de lembranças que os outros lhe devolvem, volta a estudar e a reconstruir as suas relações com os colegas – estar do lado do paciente vai mudar também o médico que já foi.

Equiparada a “The Good Doctor”, “The Resident” e a outros sucessos internacionais deste género, “DOC” foi líder no “prime time” em Itália, com uma média de oito milhões de espectadores, tendo sido aclamada pelos críticos e descrita como uma “reconciliação com a instituição (hospital)” e “uma história real que poderia acontecer a qualquer um”.

Esta emocionante história – mais uma das apostas de produção europeia do canal – chega aos portugueses no dia 8 de setembro, às 22.00 H.