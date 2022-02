Nova temporada de “Patrulha da Noite” apresentada esta tarde

A RTP apresenta esta tarde, às 17.00 H, através do Instagram, a nova temporada da série de humor “Patrulha da Noite”.

“As forças de segurança e de socorro voltam a ser acompanhadas pela ‘Patrulha da Noite’. Os novos episódios irão trazer-nos mais personagens que de tão reais… poderiam ser ficcionadas. Momentos hilariantes de muito humor que vamos poder ver na RTP1 a partir do dia 11 de abril”, refere, em comunicado, a estação do Estado.

A segunda temporada reúne Eduardo Madeira, Manuel Marques, Gabriela Barros, Joana Pais de Brito, Pedro Giestas, Frederico Amaral, Dinarte Freitas, Raquel Tavares, Cleia Almeida, Inês Simões, Micaela Reis e as participações especiais de Manuel Serrão e Nuno Markl.

“O ‘Patrulha da Noite’ volta a unir-se no combate ao crime e no zelo pela segurança da população de Portugal, ou quem sabe do mundo! Mas acima de tudo presta homenagem, de forma divertida e descontraída, às nossas forças de segurança, de socorro e de emergência”, acrescenta a RTP.

A apresentação, a partir das 17.00 H, será feita a partir do Instagram, uma vez que, devido ao novo Coronavírus, a Direção-Geral da Saúde aconselha a que não haja ajuntamento de várias pessoas no mesmo local e apela ao distanciamento social.