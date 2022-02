O desafio da convivência humana é retratado na novela “A Força do Querer”, que chega à Globo a 2 de novembro. A trama assinada por Gloria Perez será exibida de segunda-feira a sábado, às 20.30 H.

Um dos pontos centrais da trama é Bibi (Juliana Paes), uma mulher que acredita fortemente na paixão, na adrenalina, na intensidade que hipnotiza e faz com que a pessoa amada seja objeto de todo o desejo e atenção. No início da história, ela está noiva de Caio (Rodrigo Lombardi), que conheceu na faculdade de Direito. Bibi ama-o, mas não entende a forma de amar do noivo. Caio vive uma fase profissional promissora e precisa dedicar mais tempo ao trabalho. Bibi não compreende o momento do noivo e, durante uma discussão, termina o relacionamento alegando falta de paixão.

A futura advogada troca o conforto material e o amor estável que tinha com Caio para viver a paixão que tanto procura com Rubinho (Emílio Dantas), um estudante de química que trabalha como empregado de mesa. Arrasado, Caio decide ir para os Estados Unidos reconstruir a sua vida.

Jeiza (Paolla Oliveira) é uma mulher dura e cheia de garra. É apaixonada pelo seu trabalho no Batalhão de Ações com Cães e também sonha tornar-se lutadora de MMA. Jeiza quer conquistar os ringues e mostrar que uma mulher pode fazer o que quiser. Filha de Cândida (Gisele Fróes), ela é feminina, gosta de se produzir, mas o seu comportamento em relação aos homens difere da maioria das mulheres do seu bairro. Inclusive da própria mãe, que vive atrás de arranjar um namorado e acaba por relacionar-se sempre com homens que não a valorizam. Jeiza não aceita domínio de namorado algum, principalmente quando envolve a sua profissão. E não gosta que a defendam de situações difíceis, como uma cantada mais atrevida, por exemplo. É ela quem sempre dá as cartas nas suas relações, e não é diferente quando conhece Zeca (Marco Pigossi). Aos poucos, Jeiza e Zeca aproximam-se e ficam amigos. Da amizade, surge uma grande paixão. Paixão que será sempre marcada pelo temperamento forte dos dois e pelo sentimento de Zeca por Ritinha (Isis Valverde), que por mais que ele tente, não consegue apagar completamente de dentro dele.

A história de Ritinha e Zeca, retratada logo no início da novela, vai desencadear, aliás, muitos dos conflitos da trama. Os dois jovens vivem em Parazinho, no Pará, e têm um relacionamento desde a adolescência. Porém, enquanto Zeca quer um futuro estável, seguindo a sua vida como camionista, Ritinha vive a euforia da juventude e quer experimentar tudo, conhecer outros lugares e aproveitar tudo o que a vida tem a oferecer. Por isso, quando conhece Ruy (Fiuk), um “estrangeiro” que vive no Rio de Janeiro, não pensa duas vezes e vê nele a oportunidade que tanto procurava de ir embora dali. Esse encontro vai mudar para sempre o destino de Ritinha e dar início à saga de Zeca para esquecê-la.

“A Força do Querer” é uma novela de Gloria Perez, com direção artística de Rogério Gomes e será exibida de segunda-feira a sábado, na Globo. No elenco constam nomes como Lília Cabral, Edson Celulari, Humberto Martins, Débora Falabella, Zeze Polessa, Dan Stulbach, Maria Fernanda Cândido, Bruna Linzmeyer, Juliana Paiva, Carol Duarte, Tonico Pereira, Totia Meirelles e Elizângela, entre outros.