O amor incondicinal de uma mãe pela filha em “Laços de Família”

“Laços de Família” acompanha a emocionante história do amor incondicional de uma mãe por uma filha. A novela assinada por Manoel Carlos tem estreia marcada para o dia 28 de setembro, às 22h15, na Globo.

A trama acompanha o amor de Helena (Vera Fischer) pela filha Camila (Carolina Dieckmann). No início da trama, Helena, uma empresária do ramo da estética, apaixona-se pelo médico Edu (Reynaldo Gianecchini), mais jovem do que ela, e ambos iniciam um romance. Algum tempo depois, Camila regressa de uma temporada de estudos no exterior e apaixona-se pelo namorado da mãe, que decide abrir mão do amor por Edu e inicia um novo romance com Miguel (Tony Ramos), homem culto e charmoso, dono de uma livraria no Leblon. A família sempre foi uma prioridade na vida de Helena. Ela também é mãe de Fred (Luigi Baricelli), que mora em sua casa com a esposa Clara (Regiane Alves) e a filha pequena.

O ponto alto de “Laços de Família” acontece quando Camila é diagnosticada com leucemia e Helena mostra estar disposta a qualquer sacrifício para salvar a vida da filha. Carolina Dieckmann revela que jamais imaginou que a cena em que a sua personagem rapa o cabelo fosse tão marcante.

“Foi nesse momento que o personagem entrou de uma maneira física em mim. Eu senti que ela estava mais forte do que nunca, e isso passou para a cena, não fui só eu que senti. Acho que todo mundo que vê a cena identifica que tem ali um encontro físico da personagem com a atriz”, lembra a atriz.

Além da trama em torno do trio de protagonistas, diversas histórias e personagens paralelas também têm um grande destaque em “Laços de Família”. Ao interpretar Capitu, uma universitária que trabalha como prostituta para sustentar os pais e o filho pequeno, Giovanna Antonelli foi uma das grandes revelações da trama. Ainda hoje o público recorda esta personagem. “As pessoas falam comigo sobre a personagem em vários países que visitei. Em Portugal, por exemplo, até hoje me chamam de ‘menina Capitu’. Com certeza ela foi um divisor de águas na minha carreira. É uma personagem muito real e humana”, enaltece.

Deborah Secco foi outra das revelações da novela ao ter interpretado a ardilosa Íris. “Foi uma personagem que me proporcionou trabalhar muitas nuances. Ela tinha uma mistura de sentimentos. Era invejosa em alguns momentos, em outros, generosa. Era muito apaixonada pela família e quando o pai e a mãe morrem fica vivendo com parentes de favor, ninguém tem por ela uma afeição genuína. Acho que isso tocou o público e fez com que a Íris não virasse apenas uma vilã odiada. O processo de criação foi um dos mais profundos da minha carreira”, conta.

“Laços de Família” foi o primeiro trabalho de Reynaldo Gianecchini e Juliana Paes em dramaturgia. O ator recorda o quanto foi intenso e transformador estrear-se numa novela de horário nobre, contracenando com atrizes veteranas como Vera Fischer e Marieta Severo. “Foi uma responsabilidade enorme fazer meu primeiro trabalho na TV numa novela com o porte e a força de ‘Laços de Família’. De cara foi uma loucura fazer par romântico com a Vera, a musa que eu cresci assistindo. E quando soube que a Marieta seria minha tia, também não acreditei, porque sempre fui fã dela. A troca com a Carolina foi muito legal e intensa. As três foram generosas e me acolheram. E ainda tinha a Juliana Paes começando comigo. Tenho muito carinho pelo o que a gente viveu junto nessa novela”, revela o ator.

Já Juliana Paes acredita que foi a oportunidade de contracenar com grandes atores que fez com que conquistasse êxito no ofício. “Entrei na TV muito crua, fui desenvolvendo meu potencial a cada dia. Aprendi muito com os grandes atores, e acho que talvez por isso tenha aprendido bem, modéstia à parte”, diz.

Deste elenco fzem parte atores bem conhecidos do público, tais como Regiane Alves, Helena Ranaldi, Luigi Baricelli, Lília Cabral, José Mayer, Júlia Almeida, Henri Pagnoncelli e Max Fercondini, entre outros.