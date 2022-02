“Os Maias” mostra retrato da aristocracia portuguesa

“Os Maias” mostra o retrato da aristocracia portuguesa através de uma paixão proibida. A série baseada no romance homónimo de Eça de Queiroz tem estreia marcada para o dia 20 de julho, às 23h10, na Globo.

A história de Carlos Eduardo (Fábio Assunção) e Maria Eduarda (Ana Paula Arósio) é um clássico da literatura portuguesa. Baseada no romance homónimo de Eça de Queiroz, a série tem estreia marcada na Globo para o dia 20 de julho, às 23h10.

Composta por 42 episódios, a trama é narrada pelo ator Raul Cortez e apresenta o retrato da aristocracia portuguesa na segunda metade do século XIX, através da trágica história de uma tradicional família lisboeta. Dividida em duas fases, a série começa quando Pedro da Maia (Leonardo Vieira), filho de Afonso da Maia (Walmor Chagas), apaixona-se por Maria Monforte (Simone Spoladore).

Herdeiro de uma nobre família portuguesa, Pedro é um jovem inseguro e frágil, o oposto do seu pai, que sempre foi contra a educação cristã que a mulher incutia ao filho. Desde a morte da mãe, Pedro vivia enclausurado pela melancolia, mas a sua vida transforma-se quando conhece a bela e envolvente Maria Monforte (Simone Spoladore).

Apesar da evidente felicidade do seu único filho, Afonso reprova o romance por causa do passado nebuloso do pai de Maria, Manuel Monforte (Stênio Garcia), um traficante de escravos que não pertence à alta sociedade lisboeta. Apesar de liberal nas suas convicções políticas, Dom Afonso é extremamente conservador quanto aos valores familiares. Por isso tenta impedir de todas as formas que seu filho se case com aquela mulher. A intervenção de Afonso, no entanto, não é capaz de alterar o destino de Pedro e Maria.

Apaixonado e inteiramente envolvido, Pedro rompe com o pai e casa-se com Maria, com quem tem dois filhos: Maria Eduarda (Ana Carolina Herquet) e Carlos Eduardo (Samir Alves). O casal vive em harmonia até ao dia em que um acidente transforma a felicidade familiar. Durante uma caçada, Pedro fere o príncipe italiano Tancredo (Fabio Fulco) e, para se desculpar, leva-o para se recuperar em sua casa. Tancredo aceita e, do convívio, nasce uma paixão incontrolável entre ele e Maria Monforte. A situação agrava-se quando ela decide fugir com o príncipe, levando consigo a pequena Maria Eduarda e deixando Carlos Eduardo para ser criado pelo pai. Inconsolável, Pedro volta para o Ramalhete, como é conhecida a casa de dom Afonso, onde, apesar de toda a mágoa, é recebido pelo pai.

Na segunda fase da minissérie, Carlos Eduardo (Fábio Assunção), agora com 25 anos, conclui o curso de medicina na Universidade de Coimbra. É um rapaz belo e impetuoso, além de muito carismático. Da mãe, herdou a personalidade intensa e romântica. Do avô, a rigidez de valores, a honra e o carácter. Dom Afonso continua a ser o grande alicerce da família Maia. A sua relação com o neto é de extrema amizade e confiança.

Maria Eduarda (Ana Paula Arósio) chega a Lisboa acompanhada do marido, o comerciante brasileiro Castro Gomes (Paulo Betti), e da filha, Rosa (Isabelle Drummond). Bonita e inteligente, a jovem desperta a paixão de Carlos Eduardo. O sentimento é recíproco, mas Maria Eduarda evita de todas as formas essa aproximação. Quando Castro Gomes parte para o Brasil a negócios, Carlos se sente livre para declarar seu amor e assim o faz. Apesar de muito resistir, o desejo é incontrolável, e Maria Eduarda acaba por ceder aquela envolvente paixão. Uma revelação, no entanto, é a responsável por separar os dois jovens.