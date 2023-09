“Patrulha Pata: O Super Filme” chega aos cinemas: Entrevista com os protagonistas

“Patrulha Pata: O Super Filme” chega aos cinemas esta quinta-feira, 28 de setembro, e conta com vozes de Sofia Arruda, Rodrigo Gomes e Joana Cruz.

Os Cinemas NOS do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, receberam no sábado, 23 de setembro, a antestreia do filme “Patrulha Pata: O Super Filme”, que contou com a presença das vozes Sofia Arruda, Joana Cruz e Rodrigo Gomes, e de figuras públicas como Romana, Mafalda Rodiles e Daniel Gregório.

A estreia acontece esta quinta-feira, 28 de setembro, e, em entrevista à N-TV, Sofia Arruda revelou o que achou mais interessante na produção e qual a grande mensagem do filme: “O facto de os cãezinhos terem todos superpoderes diferentes. Acho que isto pode ser uma boa mensagem para os pais e para os filhos. Hoje em dia, vive-se muito esta competição dos miúdos chegarem a uma certa idade e terem de saber fazer uma série de coisas e eu acho que é mesmo muito importante percebermos que todos podemos ter superpoderes, nunca vão ser iguais aos do próximo, mas não chegam todos ao mesmo tempo e há que aceitar isso”, referiu.

Sobre dar voz à Liberty, Sofia Arruda recordou o facto de, no primeiro filme, a “cadelinha” não pertencer ao grupo, mas ter sido adotada pela família da “Patrulha Pata”.

Na mesma semana, Sofia Arruda viu três grandes projetos surgirem. Além da estreia da “Patrulha Pata: O Super Filme”, Sofia integra, também, o elenco da quarta temporada da série “O Clube”, um exclusivo da plataforma OPTO, e da nova telenovela da SIC “Papel Principal”. “Esta semana é um bocadinho esquizofrénica. São muitas coisas ao mesmo tempo, por isso estou aqui a tentar gerir todas as personagens, mas este mês tem sido muito satisfatório com estes lançamentos todos”.

Já o locutor Rodrigo Gomes falou à nossa publicação sobre a experiência de fazer dobragens: “É muito divertido, nós entramos para um estúdio para gravar, no qual está uma pessoa que já conhece o filme para nos orientar, porque nós só temos acesso às nossas falas. É uma experiência muito enriquecedora”.

“A minha personagem neste filme é um locutor de rádio, então não tenho de fazer mais nada, além de ser eu próprio”, brincou.

Recorde-se que o jornalista Cláudio França dá, também, voz ao novo filme da “Patrulha Pata”. O pivô de informação da SIC dá voz ao apresentador de televisão Sam Stringer, que promete informar ao minuto os habitantes da cidade.