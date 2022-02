Joana Solnado, Maria João Bastos, Paulo Rocha e Ricardo Pereira em “Novo Mundo”

Novela “Novo Mundo” é uma aventura romântica ambientada no Brasil do início do século XIX. Trama tem estreia marcada para o dia 13 de abril, às 18h, na Globo.

Uma jornada repleta de lutas e aventuras, que vai transformar vidas e interferir diretamente no rumo da história: a que está nos livros e a que ficou guardada no coração de quem viveu naquela época. Com estreia marcada para o dia 13 de abril, às 18h, na Globo, a novela “Novo Mundo” é uma aventura romântica ambientada no Brasil do início do século XIX, entre 1817 e 1822.

A trama, que é escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, com direção artística de Vinícius Coimbra, será exibida de segunda-feira a sábado. O elenco conta com a participação de quatro atores portugueses: Joana Solnado, Maria João Bastos, Paulo Rocha e Ricardo Pereira.

Há quase 200 anos, uma travessia grandiosa do Atlântico trouxe a arquiduquesa austríaca Leopoldina (Letícia Colin) ao Brasil para tornar-se a esposa de Dom Pedro (Caio Castro), personagem fundamental no processo de independência do país. Nessa mesma viagem, dois jovens apaixonam-se e despertam para o Brasil que encontram. Na história, o romance ficcional entre a professora de português Anna Milmann (Isabelle Drummond) e o ator Joaquim Martinho (Chay Suede) entrelaça-se à luta do Brasil pela construção de uma nação independente.

Ela, uma escritora inglesa que tem a missão de acompanhar Leopoldina e ensinar a nova língua para a futura princesa. Ele, um atrevido ator de commedia dell’arte, que embarcou no navio por acaso e que tornar-se-á o herói desta história por ter como principal missão na vida o bem comum. Ao cruzarem os seus destinos, eles terão de lutar contra muitos obstáculos para ficarem juntos. No seu encalço, o oficial inglês Thomas Johnson (Gabriel Braga Nunes), que vê em Anna o melhor cartão de visitas para suas ambições. O casal vai envolver-se intensamente nos acontecimentos que culminam na separação do Brasil de Portugal, ao lado de Dom Pedro e Leopoldina, num período em que o Brasil já tinha deixado de ser colónia para ser um Reino unido a Portugal.

Para os autores, esta é uma época de personagens heroicos, cujas causas são maiores do que a própria vida. “O Brasil foi criado para dar certo. Demos certo em muitas coisas e podemos melhorar em outras. Queremos devolver um pouco de otimismo para as pessoas com esta história”, afirma Alessandro Marson.

“Pensamos em falar sobre a formação do povo brasileiro. Como a gente vê esse país de hoje. De onde ele veio? Como foi? Os estrangeiros que vieram. O que eles queriam de bom ou de ruim? Além disso, as pessoas vão se emocionar com esse amor de Anna e Joaquim, e com a dedicação e frustração de Leopoldina”, completa Thereza Falcão.

“Novo Mundo é uma novela necessária por retratar um período muito importante da história do Brasil. O público pode esperar aventura, romance e informações que resgatam o passado de todos nós”, acrescenta o diretor Vinícius Coimbra.

Animados, os atores que interpretarão o casal protagonista Anna Millmann e Joaquim Martinho também destacam a importância histórica e a riqueza de elementos que farão com que o público se envolva com a trama.

“A novela traz muitas coisas que eu gostaria de ver em uma história épica como é a nossa. Vai ser divertidíssimo para quem está vendo e para a gente que está fazendo, porque trata de assuntos muito reais e muito presentes nas nossas aulas de História e no imaginário popular. Tem personagens que vão desde a realeza aos mais populares. Vamos ver como essas pessoas se comportavam. Veremos por vários ângulos um Brasil recém-nascido”, analisa o ator Chay Suede.

“‘Novo Mundo’ é uma novela poética e que conta a nossa história, que é muito linda. Estamos falando de pessoas reais, que não eram perfeitas, por isso a novela tem tanta beleza”, considera a atriz Isabelle Drummond.

Destaque ainda para a participação de atores bem conhecidos do público, tais como Ingrid Guimarães, Agatha Moreira, Caco Ciocler, Vivianne Pasmanter, Rodrigo Simas, Jonas Bloch, Júlia Lemmertz, Felipe Camargo, Leopoldo Pacheco e Sheron Menezzes, entre muitos outros.