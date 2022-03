“Pecado”, com Lourenço Ortigão, já tem estreia marcada na TVI

A TVI regressa ao universo das séries a 25 de setembro com “Pecado”. Este foi o último trabalho de Lourenço Ortigão, antes de se mudar para a SIC.

Santiago (Pedro Lamares), um padre com uma carreira promissora, apaixona-se perdidamente por Maria Manuel (Daniela Melchior) e põe em causa não só a sua carreira e vocação, como a sua fé em Deus. O tempo vai mostrar-lhe que amar também é um ato de fé, uma maneira diferente de estar perto de Deus, e que não há apenas uma forma de lhe ser fiel.

Daniela Melchior, Pedro Lamares, Diogo Infante, Dalila Carmo, Lourenço Ortigão e Guilherme Filipe dão vida às seis personagens principais desta história que se desenvolve em torno de um amor proibido e de vários segredos.

A mini-série está dividida em seis episódios e é da autoria de Maria João Costa, autora consagrada com um prémio Emmy Internacional de Melhor Telenovela.

“Pecado”, gravada entre Lisboa e Estremoz, é uma coprodução TVI e Maria & Mayer com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA). A direção do projeto ficou a cargo do realizador António Borges Correia.