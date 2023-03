“Pipoca” dá voz a Cleópatra no novo filme de “Astérix”

Ana Garcia Martins, mais conhecida por “A Pipoca Mais Doce”, entrou no mundo do cinema e vai dar voz a Cleópatra, no novo filme de “Astérix”.

Depois da televisão, nos comentários do “reality show” da TVI “Big Brother”, Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, chega ao cinema, no novo filme de “Astérix”.

“E pumba, só assim para começarmos bem o dia, cá vai disto: ‘ASTERIX & OBELIX: O IMPÉRIO DO MEIO’ vai estrear dia 6 de abril e… eu sou a voz da Cleópatra na versão dobrada! Uepaaaaaaaaaaa!”, informou a comunicadora nas redes sociais.

“Pronto, na versão original temos a Marion Cotillard, mas cada país tem a Cleópatra que merece e fui eu que vos saí na rifa. Sejam fortes. E como é que é esta Cleópatra? É intensa, é dramática e, vá, um bocadinho má pessoa, maneiras que me revejo bastante”, brincou.

“Há dois anos fui a voz de uma personagem de animação, no filme ‘O meu amigo é ninja’ e adorei a experiência, por isso quando surgiu este convite para o Astérix e Obélix disse logo que sim. Como não?”

“Já sabem, a 6 de abril nos cinemas, com as vozes do Manuel Marques, do Eduardo Madeira e desta que vos escreve”, rematou Ana Garcia Martins.