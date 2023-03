“PJ7” mostra casos mediáticos da polícia portuguesa na RTP1

A série “PJ7” traz o relato na primeira pessoa dos inspetores que lideraram as investigações de mediáticos casos de polícia em Portugal. Estreia a 16 de março.

“PJ7” exibe oito casos com base nos depoimentos de 27 profissionais de investigação criminal da Polícia Judiciária (PJ) e de imagens de arquivos da RTP e da própria polícia. Em cada episódio um caso diferente, os detalhes e todos os passos para resolvê-los.

Os casos em análise são: Rei Ghob, Gangue do Vale do Sousa, Anonymous, Operação Levante, Meia Culpa, Remédio Santo, Homicídio do Rio Trancão e Violador de Telheiras.

“PJ7” é uma produção para a RTP da Skydreams Entertainment em colaboração com a Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária e a própria Direção Nacional da PJ.

Para acompanhar semanalmente a partir de 16 de março, às 22h45, na RTP1.