“Porto dos Milagres” chega à Globo no dia 6 de abril

Livremente adaptada de “Mar Morto e A Descoberta da América Pelos Turcos”, do escritor Jorge Amado, a novela “Porto dos Milagres” consiste numa trama política que contrapõe o modesto pescador Guma (Marcos Palmeira), um representante do povo, ao poder exercido pelo inescrupuloso Félix (Antonio Fagundes) e pela sua ambiciosa mulher, Adma (Cassia Kis).

Romance, mitologia e realismo fantástico são outros dos condimentos de “Porto dos Milagres”, trama assinada por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares que tem estreia marcada para o dia 6 de abril, às 21h20, na Globo, canal disponível em todos os operadores. A atriz Eunice Muñoz faz uma participação especial na história, desempenhando o papel de uma cigana espanhola que faz uma profecia para Félix.

A trama, que será exibida de segunda-feira a sábado, desenrola-se na fictícia cidade de Porto dos Milagres, localizada na região do Recôncavo Baiano e formada por duas classes sociais distintas: a burguesia porto-milagrense com as suas famílias tradicionais, instaladas na parte alta da cidade, e os moradores pobres do cais do porto, habitantes da parte baixa. A base da economia local é a pesca, mas a cidade também é uma das entradas de contrabando do país. A mitologia e a religião estão presentes na trama através da figura de Iemanjá, a rainha do mar, padroeira de Porto dos Milagres e que, de forma fantástica, exerce influência na vida dos habitantes.

No meio da luta travada por Guma em defesa dos mais pobres e contra a ganância de Félix nasce uma história de amor. Lívia (Flávia Alessandra), é sobrinha de Augusta Eugênia Proença de Assunção (Arlete Salles), a mulher mais influente da alta sociedade de Porto dos Milagres. Após uma longa temporada no Rio de Janeiro, a jovem volta a Porto dos Milagres na companhia do namorado Alexandre (Leonardo Brício), filho de Adma e Félix. Na Bahia, ela conhece Guma e ambos apaixonam-se, mas encontram muitas dificuldades de concretizar esse amor, pois pertencem a mundos diferentes. Além de enfrentarem a hostilidade de Alexandre, que não se conforma em perder Lívia para Guma, e também de Augusta Eugênia, que quer ver a sobrinha casada com o herdeiro de Félix, o casal tem que lidar com as armações da sedutora Esmeralda (Camila Pitanga), que sempre foi apaixonada pelo pescador.

No elenco constam ainda nomes bem conhecidos do público, tais como Taís Araújo, José de Abreu, Zezé Polessa, Julia Lemmertz, Vladimir Brichta, Marcelo Serrado, Tonico Pereira, Nathalia Timberg e Paloma Duarte, entre outro. Na lista das participações especiais destaque para Eunice Muñoz e para outros atores, como Maurício Mattar, Letícia Sabatella, Glória Menezes, Lima Duarte ou Ary Fontoura.

