“Querido, Mudei a Casa!” regressa com novos episódios

O famoso programa de renovações de casas está de volta. “Querido, Mudei a Casa!” regressa com nova temporada.

A TVI deu a notícia que a famosa série juvenil “Morangos com Açúcar” vai ter as quatro primeiras temporadas disponíveis para assistir na Prime Video. A série vai regressar com um “reboot” para alegria de todos os seus seguidores. Contudo, há mais um programa do quarto canal que está para regressar. O famoso formato sobre renovações de casas e espaços interiores “Querido, Mudei a Casa!” chega de novo ao pequeno ecrã, com uma nova temporada, já neste domingo, dia 9 de julho.

No primeiro episódio a ser lançado, a história conta com Eliana e João. Ambos foram recentemente pais de gémeos, Pedro e Guilherme, e pretenderem que as crianças cresçam num ambiente tranquilo e saudável.

No próximo e primeiro episódio já poderá descobrir o que acontece. O programa regressa com a condução de João Montez, uma vez que o arquiteto e decorador de interiores Ricardo Seguro Pereira, que participava no programa, faleceu no passado mês de maio, aos 37 anos.

Relembramos que o apresentador aproveitou a pausa entre temporadas para viajar e passar tempo com a filha bebé, Malu, fruto do relacionamento com Inês Gutierrez.