“Redemption”, série turca de sucesso, chega à SIC Mulher

Se aprecia cinema além do nacional ou do americano, a SIC Mulher traz-lhe uma opção de sucesso internacional. A série turca “Redemption” vai chegar ao canal já esta terça-feira, dia 29 de agosto.

“Redemption” conta a história de Zeynep, uma professora de música do ensino secundário, que tem uma vida perfeita com o seu marido e o seus filhos. Contudo, a vida da professora é destruída quando a sua filha é raptada. Com auxílio de um detetive, Zeynep inicia uma busca pela filha e descobrirá vários segredos de amigos e familiares.

A série é tem nomes como Nurgül Yesilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenli e Mine Kılıç.