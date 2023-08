“Rensga Hits!”: Série promete juntar música, romance e intriga

“Rensga Hits!”, nova trama musical, chega à TV Globo no domingo, dia 3 de setembro, pelas 22 horas e promete juntar música, romance e intriga.

Perante as adversidades da vida, Raíssa Medeiros (Alice Wegmann) encontrou um refúgio na música. Apesar de viver várias intempéries, Raíssa é uma mulher corajosa e determinada, que se move pelo sonho de um dia tornar-se uma cantora e compositora de sucesso. A história de Raíssa Medeiros é o ponto de partida de “Rensga Hits!”, série que estreia marcada no domingo, 3 de setembro, às 22 horas, na Globo.

Raíssa é autêntica e desbocada. Movida pela emoção, não pensa duas vezes e abandona o noivo no altar, depois de descobrir uma traição por parte do próprio. Ainda vestida de noiva, ela deixa a fictícia cidade de Lucas do Rio Claro e parte rumo a Goiânia ao volante da Bandida, nome com que apelida o automóvel. Nas primeiras interações na metrópole, Raíssa faz uma grande amiga, Carol (Maíra Azevedo), que acaba por oferecer-lhe emprego.

Após descobrir que a letra de uma das músicas foi roubado, Raíssa passa por outro choque ao descobrir que o pai – que julgava estar morto – estava vivo.