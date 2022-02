Romance e revolução marcam a história de “Liberdade, Liberdade”

“Liberdade, Liberdade” estreia-se a 13 de janeiro na Globo e será transmitida de segunda a sexta-feira às 23h20. A história é protagonizada por Mel Maia, Andreia Horta e Thiago Lacerda.

Após a morte de Tiradentes e de Antônia, Joaquina é resgatada por Raposo, até então simpatizante pela luta dos inconfidentes. Ao ver Joaquina a testemunhar a morte do próprio pai, o homem fica sensibilizado com o sofrimento da criança e leva-a para Portugal. Lá, a menina passa a chamar-se Rosa, para despistar os que ainda perseguiam os inconfidentes e desprezavam os seus descendentes. Em terras lusitanas, Raposo cria-a como uma filha e ensina tudo o que sabe Rosa.

Apesar de um dia ter apoiado a luta dos inconfidentes, Raposo deve tudo que tem à coroa portuguesa. Tornou-se um importante fidalgo pelas riquezas que adquiriu ao longo dos anos junto à família real. Anos depois, quando os nobres vêm para terras brasileiras, sente-se na obrigação de voltar ao país.

“Essa é a história de uma mulher que vive nesse período conturbado do país, em que o Brasil deixa de ser colónia e passa a ser a capital da Coroa portuguesa. É um período de revolução, do movimento da Inconfidência Mineira e de outros movimentos que desembocaram na Independência do Brasil”, destaca o autor Mario Teixeira.

“O que mais me interessa em contar a história de Joaquina é a emoção que às vezes me assalta lendo o texto. É o Brasil, o amor que temos por essa terra”, acrescenta Vinícius Coimbra, diretor artístico da novela.

“Liberdade, Liberdade” é uma novela escrita por Mario Teixeira, baseada no argumento de Marcia Prates, livremente inspirada no livro “Joaquina, Filha do Tiradentes”, de Maria José de Queiroz.

No elenco constam ainda nomes como Bruno Ferrari, Nathalia Dill, Mateus Solano, Ricardo Pereira, Joana Solnado, Lília Cabral, Maitê Proença e Zezé Polessa, entre outros.