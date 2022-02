RTP apresenta estreias de cinema com a guerra no horizonte

A RTP vai exibir duas estreias de cinema, a 18 e 19 de julho, com os filmes “Morte Limpa” e “Marcas de Guerra”.

Um fim de semana de ação. É o que promete a RTP para o fim de semana de 18 e 19 de julho, com a exibição de “Morte Limpa” e “Marcas de Guerra”.

O primeiro retrata a guerra e as suas consequências num filme de Andrew Niccol, que lhe valeu a nomeação para o Leão de Ouro no Festival de Veneza.

A viver em Las Vegas, “Thomas Egan” (Ethan Hawke) é um oficial da Força Aérea norte-americana que, após várias missões no terreno, se limita a orientar ataques com aviões não tripulados. Agora, passa metade do dia a lutar contra o terrorismo através de drones remotamente controlados e, a outra metade, em casa, numa vida aparentemente normal ao lado da mulher e dos filhos.

Desmoralizado e com dúvidas sobre as ordens que todos os dias recebe dos seus superiores e que é obrigado a cumprir, Egan começa a debater-se com um constante conflito moral. Dominado por uma raiva interior, anseia por voltar a uma missão real onde se possa sentir um verdadeiro soldado. Ao mesmo tempo que se sente a perder o sentido de missão e da vida, a relação familiar começa a deteriorar-se.

Para ver no sábado, 18, às 00.15 H.

No dia seguinte a estação pública apresenta “Marcas de Guerra”, que conta a história de um grupo de soldados americanos que regressa do Iraque e luta para se reintegrar na vida familiar e civil.

O filme acompanha as dificuldades de um grupo de soldados norte-americanos para reencontrar o seu lugar depois de voltar do campo de batalha. Com memórias que não conseguem esquecer depois de meses passados no Iraque, torna-se impossível regressar à normalidade das suas vidas. A seu lado, sem saber o que fazer para os apoiar, estão os familiares e amigos mais próximos que, por mais que se esforcem, são incapazes de entender as razões das suas atitudes.

Pode ver o filme na RTP1 no domingo, a partir das 00.30 H.