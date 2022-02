RTP estreia “A Mais Longa Jornada” na próxima segunda-feira

A RTP estreia na próxima segunda-feira “A Mais Longa Jornada”, o documentário sobre uma viagem que começou há 500 anos pelo mar.

“A Mais Longa Jornada” é um documentário de Manuel H. Martín que procura, a partir do presente, “as chaves do passado e do futuro”, oferecendo um diálogo entre historiadores e cientistas para contar uma história única e emocionante.

Quando o mundo se prepara para novas odisseias no espaço, a RTP assinala o quinto centenário do maior desafio alcançado no período Renascentista: a primeira viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães e Juan Sebastián Elcano.

500 anos depois o Homem prepara-se para navegar até Marte, numa jornada onde o que importa é o que se aprende pelo caminho. “Embora seja difícil imaginar, entre a primeira volta ao mundo por mar e a aventura espacial há inúmeros pontos em comum: sonhos, sacrifícios e aventuras”, adianta um comunicado da estação pública.

Para acompanhar na próxima segunda-feira, às 22.30 H, na RTP1, com narração do jornalista José Rodrigues dos Santos.