RTP estreia “Rota N2”: os 75 anos da mítica estrada portuguesa

Entre 28 de julho e 7 de agosto, em “Rota N2”, a RTP vai percorrer a maior e a mais mítica estrada portuguesa: a Estrada Nacional 2. Para ver ao longo do dia.

Ao longo desta viagem, que liga Chaves a Faro, a estação pública vai mostrar alguns dos pontos mais emblemáticos da estrada nacional que atravessa 11 distritos e 35 concelhos, mais de uma dezena de rios e quatro imponentes serras que atestam a enorme diversidade do interior de Portugal.

Em “RotaN2”, com Tânia Ribas de Oliveira, José Pedro Vasconcelos, Vanessa Oliveira, José Carlos Malato, Joana Teles, Isabel Angelino e os repórteres Inês Carranca e Tiago Goes Ferreira, será exibida uma estrada rica em gentes, em histórias, em património, em cultura, não esquecendo também a riqueza gastronómica e as paisagens naturais do nosso país. São 739 quilómetros de pura beleza de uma estrada única na Europa e que este ano celebra 75 anos de existência.

Para ver de segunda a sexta-feira entre as 10.00 h e as 13.00 h e entre as 14.30 h e as 17.30 h, para conhecer o melhor do interior de Portugal através da viagem pela Estrada Nacional 2.