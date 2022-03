RTP visita Jardins Históricos de Portugal

Nas próximas semanas, de segunda a sexta-feira, a RTP vai dar a conhecer os jardins mais antigos de Portugal e que fazem parte da nossa História.

Trata-se de uma viagem pelas rotas dos Jardins Históricos, que conta com a colaboração da Associação Portuguesa dos Jardins Históricos, onde a televisão pública vai mostrar as histórias e as curiosidades dos jardins, considerados autênticas pérolas escondidas.

Os anfitriões, que vão viajar pelo País entre 24 de agosto e 11 de setembro, são Vanessa Oliveira, Jorge Gabriel, Joana Teles, José Pedro Vasconcelos, Sónia Araújo e Hélder Reis.

É já na próxima semana que a RTP vai estar em direto a partir de alguns locais que simbolizam a riqueza e beleza dos jardins históricos de Portugal.