RTP1 estreia minissérie “Mosquito” sobre a I Guerra Mundial

Protagonizado por João Nunes Monteiro, poderá acompanhar “Mosquito – Minissérie” na noite de 15 de novembro na RTP1.

Referência na crítica nacional e internacional, “Mosquito”, de João Nuno Pinto, tem agora a sua estreia em televisão em formato de minissérie, de três episódios.

Moçambique, 1917. “Zacarias” (João Nunes Monteiro) é um jovem português sedento por viver grandes aventuras heroicas durante a I Guerra Mundial, em defesa da sua terra natal.

Enviado para Moçambique, onde o conflito se desenrola longe dos olhares do mundo, o soldado é deixado para trás pelo seu pelotão e parte numa longa odisseia mato adentro, à procura da guerra e dos seus sonhos de glória.

Com realização de João Nuno Pinto e autoria de Fernanda Polacow e Gonçalo Waddington, o filme “Mosquito” tem conquistado a crítica nacional e internacional e tem sido destaque em inúmeros festivais da Europa, Ásia e América do Sul.

Uma produção da Leopardo Filmes, protagonizada por João Nunes Monteiro, que conduz o público para uma reflexão sobre o horror da guerra e a subjugação dos povos africanos pelos europeus através do domínio colonial.

“Mosquito – Minissérie” estreia no dia 15 de novembro, às 22.45 H, na RTP1 com a emissão dos três episódios no mesmo dia.