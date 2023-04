RTP1 exibe série “Salgueiro Maia – O Implicado”

A história de Salgueiro Maia, protagonizada por Tomás Alves e com Catarina Wallenstein, Filipa Areosa ou José Condessa, é exibida em quatro episódios na RTP1 nos dias 24 e 25 de abril.

É um dos maiores símbolos do 25 de abril e mudou para sempre a História política e social do País. A sua história é agora contada na série de quatro episódios “Salgueiro Maia – O Implicado”.

“O retrato da criança, do jovem, do homem. De uma pessoa simples e fiel que soube pensar o futuro e se tornou num líder nato. Sempre cumpridor do seu dever, teve dificuldade em ver-se como herói da Revolução, mas nunca renegou o papel crucial no 25 de Abril”, refere a RTP, em comunicado.

“Amado, temido, odiado e saneado por aqueles que o viam como uma ameaça, sempre se assumiu como uma pessoa frontal e sem medo. Salgueiro Maia foi, acima de tudo, português, militar e cidadão”.

Tomás Alves dá vida a Salgueiro Maia ao lado de Catarina Wallenstein, Filipa Areosa, José Condessa, Rodrigo Tomás, Frederico Barata, entre outros. A realização é de Sérgio Graciano e o argumento de João Lacerda Matos.

“Salgueiro Maia – O Implicado”, para ver nos dias 24 e 25 de abril, ao início da noite, na RTP1, e também disponível na RTP Play.