RTP2 estreia a terceira temporada da série “A Estagiária”

Novas descobertas vão mudar as relações entre os protagonistas nesta série que acompanha a história de uma estagiária com um perfil diferente para uma justiça diferente. Para ver no dia 31 de maio, às 20.40 H, na RTP2

Constance Meyer (Michèle Bernier), uma antiga agricultora com 50 anos que decidiu formar-se em Direito em consequência de um erro judicial, continua o seu estágio no Tribunal de Marselha, onde forma uma equipa com o juiz Boris Delcourt. Um tribunal exigente e sob pressão crescente do procurador Quiring, onde descobertas pessoais vão mudar significativamente as relações entre os protagonistas.

Constance e Boris enfrentam casos ainda mais complexos, que exigem precisão, obstinação, sensibilidade e humanidade. Esta é a oportunidade de provarem a sua competência.

A nível pessoal, a família de Constance depara-se com a presença de Rebecca, uma jovem do Quebeque que acabou de chegar com o filho Tony. Antoine é o pai da criança, fruto de algo que viveram no ano passado, durante o estágio. Constance e Barth são avós, um novo papel a que terão de se acostumar mesmo não estando preparados. Para piorar a situação, os jovens instalam-se na sua casa e todos vão ter de se esforçar para encontrar o seu lugar nesta bela confusão.

A terceira temporada de “A Estagiária”, de oito episódios, estreia-se a 31 de maio e vai ocupar as noites de domingo da RTP2.