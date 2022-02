Sara Matos dá voz aos desenhos animados mais divertidos de sempre

Os atores Sara Matos, Manuel Marques ou Pedro Sousa vão dar voz a “Tom & Jerry”, os desenhos animados mais divertidos e icónicos de sempre.

A nova aventura de “Tom & Jerry” chega aos cinemas a 6 de maio, pela primeira vez, em animação e “live-action”. Com uma narrativa centrada no jogo do gato e do rato, o filme estará disponível na versão legendada e dobrada, com as vozes de Sara Matos, Manuel Marques, Pedro Sousa, Bruno Ferreira, Pedro Bardago, Quimbé ou os humoristas António Azevedo Coutinho e Pedro Sousa, entre outros.

Nesta nova aventura, a rivalidade clássica entre Tom & Jerry renasce quando Jerry se instala no hotel mais luxuoso de Nova Iorque, na véspera do “casamento do século”, e força a desesperada organizadora de eventos a contratar Tom, para se livrar do inquilino indesejado. A guerra entre o gato e o rato ameaça destruir a sua carreira, o casamento e hotel.

Mas surge um problema ainda maior: um funcionário que tenta criar problemas com os três. “Tom & Jerry” conseguiram atravessar várias gerações de fãs e agora vão fazer o impensável: unir esforços para salvar o dia.

Realizado por Tom Story (“Quarteto Fantástico”, “Penso Como Um Homem” e “A Barbearia”) e produzido por Chris DeFaria (“O Filme Lego 2”), a versão original de “Tom & Jerry” conta no elenco original com as vozes de Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost e Ken Jeong.

Sara Matos (“Kayla”), Pedro Sousa (“Dubros”), Manuel Marques (“Jackie”), Bruno Ferreira (“Terence”), Pedro Bargado (“Cameron”), Quimbé (“Spike”), os humoristas António Azevedo Coutinho e Pedro Sousa, entre outros, são algumas das vozes que dão vida à versão dobrada desta aventura, que conta a história de como os dois protagonistas se conheceram.