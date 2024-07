Sara Matos e Margarida Corceiro integram elenco de série internacional

“Ponto nemo” chega à Amazon Prime em 2025. O elenco conta com a espanhola Alba Flores e as portuguesas Sara Matos e Margarida Corceiro.

“Finalmente partilho convosco que está a chegar a minha primeira série internacional”, contou Sara Matos, na página de Instagram.

A atriz, de 34 anos, partilhou algumas imagens da produção e escreveu: “Contracenei com atores que admiro e que sei que muitos de vocês conhecem e acompanham o seu trabalho. Foi com empenho e de coração aberto que me dediquei a este projeto tão diferente de tudo o que já fiz”.

O elenco de “Ponto nemo” conta também com Margarida Corceiro, de 21 anos, que participou na segunda temporada de “Citas Barcelona”, e com a espanhola Alba Flores, de 37, que celebrizou-se a interpretar a personagem Nairobi em “La casa de papel”. A série estreia em 2025.