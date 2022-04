Segunda temporada de “3 Mulheres” estreia-se a 20 de abril na RTP1

A segunda temporada de “3 Mulheres” chega à antena da RTP1 a 20 de abril. A série protagonizada por Soraia Chaves, Maria João Bastos e Victoria Guerra vai para o ar todas as quartas-feiras às 21h00.

“3 Mulheres – Pós Revolução” acompanha a história de três mulheres – “Natália Correia”, “Snu Abecassis” e “Maria Armanda Falcão”/”Vera Lagoa” – que tiveram uma participação ativa na área da edição de livros, nos jornais, na cultura e na atuação política.

É um projeto sobre um ciclo da vida portuguesa, entre o 25 de abril de 1974, com o derrube do Estado Novo pelo Movimento das Forças Armadas, e o ano de 1982, com o fim do Conselho da Revolução e a primeira revisão da nova Constituição.

“Natália Correia, Snu Abecassis e Maria Armanda Falcão/Vera Lagoa viveram intensamente esse tempo de mudança, destacando-se na área da edição de livros, nos jornais, na cultura e na atuação política, e procuraram essa resposta, do Período Revolucionário em Curso até à consolidação da Democracia no início dos anos 80”, pode ler-se no comunicado da RTP.

É uma ideia de Fernando Vendrell e Elsa Garcia, com argumento de Luís Alvarães, Filipa Martins, João Matos e Diogo Figueira.