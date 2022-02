Segunda temporada de “Auga Seca” já tem data de estreia

Pêpê Rapazote, Luana Piovani e Gonçalo Waddington são alguns dos atores que reforçam o elenco da nova temporada que estreia a 3 de novembro na RTP1 e na RTP Play e dia 5 na HBO Portugal.

A série é uma coprodução da Portocabo com a portuguesa SPi para a RTP e Televisión de Galicia. A nova temporada de “Auga Seca”, tal como a primeira, vai também fazer parte do catálogo da HBO Portugal. Posteriormente, a série será emitida na Televisión de Galicia.

A segunda temporada, composta por oito episódios, é uma viagem ao passado de duas famílias: os Duarte e os Galdón. Com complexas ligações e envolvidas em mentiras, vão surgir segredos do passado, ao mesmo tempo que aprofundamos as origens dos negócios da família Galdón e os seus conflitos com a família de Teresa.

Protagonizada pela atriz Victoria Guerra, conta no elenco com nomes já conhecidos como Monti Castiñeiras (Mauro Galdón), Sergio Pazos (inspetor Viñas), Eva Fernández (Irene), Igor Regalla (Abel) e Adriano Luz (Lázaro), a que se juntam nesta temporada Pêpê Rapazote, Luana Piovani e Gonçalo Waddington.

Toño López volta a assumir a realização em conjunto com o realizador português Sérgio Graciano sob a produção executiva de José Amaral da SPi e Alfonso Blanco da Portocabo, autor da série.

Os guiões têm autoria de Carlota Dans, Roberto G. Méndez, Miguel Simal, Alfonso Blanco, Nina Hernández e Ana Míguez, a direção de fotografia é de Manuel Pinto Barros e Lucí C. Pan, e a música original foi criada por Elba Fernández e Xavi Font.