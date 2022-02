Segunda temporada do programa “Mestre do Sabor” chega no Dia da Mãe

Em Portugal, o Dia da Mãe vai ter mais emoção com a segunda temporada de “Mestre do Sabor”. Os novos episódios do programa de gastronomia começam a ser exibidos a 3 de maio, às 18h40, na Globo.

Ingredientes frescos, receitas de fazer crescer água na boca, paixão pelo mundo da culinária, competição e muita, muita emoção. A segunda edição “Mestre do Sabor” está de regresso e traz novidades.

Claude Troisgros e Batista continuam a conduzir o programa, mas na segunda temporada vão ter uma nova colega: Monique Alfradique. Sempre divertida e espontânea, a atriz junta-se à dupla para acompanhar os bastidores de “Mestre do Sabor”, garantindo, assim, que o público não perde nenhuma pitada.

“Adoro assistir programa de gastronomia, então fiquei muito feliz com o convite. Acho que o artista é multifacetado, temos que jogar em todos os times. Além disso, é uma honra estar do lado do Claude e do Batista, tão talentosos”, salienta.

Entre os mestres, também há novidades, com mais um novo integrante: o conhecido chef carioca Rafael Costa e Silva. Coube-lhe assumir o lugar do chef José Avillez, que integra a equipa de mestres ao lado de Leo paixão e Kátia Barbosa. José Avillez gravou parte desta segunda temporada, mas viu-se forçado a interromper a sua participação nas gravações e regressar a Portugal devido à pandemia de Covid-19.

“Vou precisar de me ausentar por algumas semanas devido à pandemia por coronavírus, pois tenho um número enorme de pessoas trabalhando comigo em Portugal e tenho que estar perto delas neste momento. Mas estou passando o bastão para um mestre que gosto e admiro muito, que vai cuidar muito bem desta equipe que formei. Volto em breve”, destaca José Avillez.

Rafael recebeu a missão com carinho e entusiasmo. “O Avillez é insubstituível. Um ícone no mundo inteiro. Quando fui convidado, disse que só viria se Avillez se juntasse a nós na final”, afirma, antes de realçar que acha que a sua estratégia será não definir uma estratégia.

“Eu falo sempre que a gente tem que dar um passo para trás para ver de uma perspectiva melhor. Para mim, é importantíssimo, por exemplo, provar o tempo todo. No meu restaurante a gente sempre faz isso. Todos eles sabem cozinhar. O desafio é fazer isso com tempo cronometrado”, diz o novo mestre.