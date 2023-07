“Senhora do Destino” regressa dia 24 de julho aos ecrãs nacionais

“Senhora do Destino”, telenovela que tem como mote a emocionante jornada de uma mãe à procura da filha, estreia dia 24 de julho às 22.30 h na Globo.

“Senhora do Destino” conta a história de “Maria do Carmo”, personagem interpretada por Susana Vieira, que é mãe de cinco filhos. A nordestina luta incansavelmente para reencontrar “Lindalva” (Carolina Dieckmann), filha mais nova que acabou por ser sequestrada quando era bebé. A telenovela é uma das mais aclamadas da Globo e regressa no dia 24 de julho, às 22.30 h, aos ecrãs portugueses.

Susana Viera classifica a trama como sendo a que foi “mais feliz na vida”. Renata Sorrah, que interpretou “Nazaré Tedesco”, grande vilã da história e autora do sequestro da bebé, protagonizou cenas memoráveis ao lado da colega: “Se não fosse a Nazaré, a Maria do Carmo não seria a Maria do Carmo. Eu ficava encantada e dizia: ‘Meu Deus, eu não teria feito aquela Nazaré do jeito que a Renata fez’”, assumiu Susana Vieira em comunicado.

O trama é dividido em duas partes. “Maria do Carmo” (Susana Viera) deixa a cidade berço e ruma até ao Rio de Janeiro, em busca de melhores condições de vida, mas acaba por chegar à “cidade maravilhosa” no meio das manifestações de dezembro de 1968 e vê a filha recém-nascida ser sequestrada por “Nazaré” (Adriana Esteves/Renata Sorrah).

“Nazaré” criou a filha como sendo dela e “Lindalva” passou a chamar-se “Isabel” (Carolina Dieckman), sem nunca ter conhecimento de que era sequestrada. “Maria do Carmo” terá um longo caminho pela frente para reconquistar a filha. Durante a procura, a nordestina divide-se entre dois amores: “Giovanni Improtta” (José Wilker) e “Dirceu de Castro” (José Mayer).