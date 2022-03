Série “Barman” chega à RTP Play a 9 de dezembro

“Barman” é uma série RTP Lab que ficará disponível na plataforma RTP Play a partir de 9 de dezembro.

Trata-se de uma comédia dramática sobre um jovem comediante (Carlos) que se vê obrigado a trabalhar num bar ao ser confrontado com uma dívida das Finanças e pela vontade do colega de casa em transformar o apartamento onde vivem num alojamento local.

“Não sendo totalmente baseada em factos reais, é uma história com algum fundo de verdade na vida do seu autor original e ator principal, Carlos Pereira. A série não fica longe de um retrato fidedigno do caos do trabalho num bar e, mais ainda, aproxima-se da realidade de muitos artistas em Portugal”, pode ler-se no comunicado da RTP.

“‘Barman’ é uma série sobre todos nós. É a série das pessoas que têm sonhos e a série das pessoas que têm de fazer uma coisa querendo fazer outra”, descreveu Carlos Pereira na nota divulgada.

A dar vida às personagens que se cruzam na vida de “Carlos” e o vão empurrando nas várias direções – ora de volta aos palcos, ora para um trabalho de ordenado estável – estão o comediante Miguel Neves (Vasco), o amigo e colega de casa, e Tomás Rodrigues (Pedro), também comediante, o amigo comediante de Carlos. Ana Sofia Gonçalves (Marta) é a exigente chefe de bar.

Os colegas de bar são Joana Pialgata (Madalena), Francisco Pereira de Almeida (Daniel), Teresa Gomes da Silva (Emília) e Ricardo Maria (Artur). Miguel Linares, Eric Santos, Duarte Pita Negrão, Rita Camarneiro, Tiago Castro e Pedro Miguel Silva, entre outros, integram também o elenco da série.

“Barman”, que conta com sete episódios, é uma série RTP Lab para acompanhar na RTP Play, uma plataforma de acesso livre.