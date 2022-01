Série “Chegar a Casa” disponível na Amazon Prime Vídeo

A partir do próximo dia 27 de outubro, a série de ficção “Chegar a Casa”, uma coprodução da SPi e da CTV para a RTP1 e TV Galícia, vai estar disponível na plataforma de “streaming” Amazon Prime Vídeo, em Portugal.

Com realização de Sérgio Graciano e autoria de Filipa Poppe e Joana Andrade, “Chegar a Casa” é protagonizada pela atriz Joana Seixas e conta com a participação de Miguel Ángel Blanco, Anabela Moreira, Rui Melo, Sara Casasnovas, Rodrigo Tomás, Rosa do Canto, Rúben Gomes, Maria D’Aires, Duarte Melo, Leonor Vasconcelos e Alfredo Brito.

Atualmente em exibição na RTP1, “Chegar a Casa” conta, ao longo de oito episódios, a história de “Marta”, uma mulher que regressa à sua terra natal, em Portugal, depois de 15 anos a viver em Santiago de Compostela, após o fracasso do seu casamento.

“Marta” acaba de ouvir a frase que mais temia do seu marido “Caetano”: “Acho que isto já deu o que tinha a dar…” Quinze anos de casamento, dois filhos adolescentes, uma casa paga ao banco e a rotina a que Marta costumava chamar de felicidade.

Caetano, CEO de uma empresa, pede o divórcio e, todos os sinais que a mulher ignorou ao longo de meses, fazem agora sentido… “Marta” é trocada por uma mulher mais nova, “Lola”. É então que decide pedir a demissão e mudar-se com os filhos para a terra dos pais, Arcos de Valdevez. Enquanto isso, Caetano abre as portas da moradia da família à nova namorada.

A série estará disponível na Amazon Prime Video a partir de 27 de outubro.