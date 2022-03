Série “Chegar a Casa” estreia-se esta quarta-feira na RTP1

A série “Chegar a Casa” estreia-se esta quarta-feira à noite na RTP1. Joana Seixas e Miguel Ángel Branco são os protagonistas.

Produção internacional que junta a RTP e a TV Galicia, “Chegar a Casa” é a nova série de ficção nacional que poderá ver a partir desta quarta-feira, dia 8 de setembro, nas noites de quarta-feira da RTP1.

É a história de uma mulher que regressa à sua terra natal, em Portugal, depois do fracasso do seu casamento de 15 anos e de uma vida longe da família, mais concretamente em Santiago de Compostela. Veja algumas imagens de Chegar a Casa.

Com autoria de Filipa Poppe e Joana Andrade e realização de Sérgio Graciano, “Chegar a Casa” é uma série protagonizada por Joana Seixas e Miguel Ángel Blanco e que junta no elenco Rosa do Canto, Anabela Moreira, Rúben Gomes, Rui Melo, Alfredo Brito, Maria d´ Aires, Rodrigo Tomás, Duarte Melo, Sara Casasnovas, entre outros.

Tudo para acompanhar nas noites de quarta-feira, às 21.00 H, a partir de 8 de setembro na RTP1.