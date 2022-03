Série “Chegar a Casa” já tem estreia agendada na RTP

“Chegar a Casa” é a nova série de ficção da RTP1, uma coprodução de oito episódios da SPi e da produtora espanhola CTV para a RTP e para a TV Galícia, que tem como protagonistas Joana Seixas e Miguel Ángel Blanco. A estreia está marcada para 8 de setembro às 21h00.

Trata-se de um projeto realizado por Sérgio Graciano que juntou atores portugueses e espanhóis, com argumento de Filipa Poppe e Joana Andrade, cujas rodagens decorreram em Arcos de Valdevez e Santiago de Compostela.

A série conta-nos a história de Marta, uma mulher que regressa à sua terra natal, em Portugal, depois de uma vida de 15 anos em Santiago de Compostela, após o fracasso do seu casamento. Marta acaba de ouvir a frase que mais temia do seu marido Cayetano. Quinze anos de casamento, dois filhos, uma casa paga ao banco e a rotina que ela pensava ser de felicidade e amor.

Cayetano, CEO de uma empresa de telecomunicações, pediu o divórcio e todos os sinais que Marta ignorou ao longo de meses fazem agora sentido. Na vida de Cayetano existe outra pessoa, Lola, uma mulher mais nova. Marta, responsável de comunicação na empresa de Cayetano, decide pedir a demissão e mudar-se com os filhos para a terra dos pais, Arcos de Valdevez, no Norte do país. Já Cayetano foi viver com a nova namorada.