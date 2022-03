Série “Chegar a Casa” junta a RTP à produtora espanhola CTV

A RTP já iniciou as gravações da nova série de ficção, “Chegar a Casa”, uma coprodução com a SPi e a produtora espanhola CTV, cujas rodagens decorrerão entre Arcos de Valdevez e Santiago de Compostela, até dezembro.

Esta nova série conta com Joana Seixas, como protagonista, assim como Rosa do Canto, Anabela Moreira, Rúben Gomes, Rui Melo, Alfredo Brito, Rodrigo Tomás e Duarte Melo entre os principais papéis. Da parte Galega, conta nos principais papéis com os reconhecidos atores Miguel Ángel Blanco e Sara Casasnovas.

“É mais uma coprodução da RTP e da SPi com uma produtora galega com uma larga história no audiovisual espanhol. A rodagem da série junta atores portugueses e espanhóis e equipas técnicas e de produção dos dois países. As gravações decorrem dos dois lados da fronteira e seguem todas as regras de prevenção da pandemia, demonstrando bem a capacidade e a resiliência da nossa produção audiovisual. A série vai estrear na RTP1 no segundo trimestre do ano e conhecerá seguramente uma circulação internacional relevante”, avança José Fragoso, diretor de Programas da RTP.

Realizada por Sérgio Graciano e escrita pela dupla de argumentistas já galardoadas internacionalmente, Filipa Poppe e Joana Andrade, “Chegar a Casa” conta a história de uma mulher que regressa à sua terra natal, em Portugal, depois de uma vida de 15 anos em Santiago de Compostela, após o fracasso do seu casamento.

Segundo José Amaral, Managing Director da SPi, a concretização desta coprodução entre a SPi e a CTV, em tempo de pandemia, representa “a continuidade da atividade numa época muito complicada para o setor audiovisual em termos de produção”.

“Mas, por outro lado, um momento único em que o consumo de conteúdos atinge níveis históricos e onde a SPi dá seguimento à sua estratégia com esta série luso-galega, contando para tal com o valioso contributo da RTP”.