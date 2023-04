Gabriela Barros no passeio da fama em Lisboa e em série com reconhecimento internacional

Na semana em que ganhou destaque num passeio de Lisboa, Gabriela Barros viu a série que protagoniza, “Vanda”, ser adquirida por várias produtoras internacionais.

A produtora Legendary Entertainment anunciou nesta sexta-feira que a série dramática “Vanda”, protagonizada por Gabriela Barros, foi adquirida para transmissão pelo Grupo Canal+ para o canal POLAR+ em França, pelo LIONSGATE+ no Brasil e pelo Special Broadcasting Service (SBS) na Austrália.

A série foi produzida pela Legendary Entertainment em parceria com a produtora independente portuguesa SPi e a produtora espanhola La Panda. “Vanda” também está disponível em Portugal na plataforma OPTO/SIC, onde começou a ser emitida em março de 2022.

A série é baseada na história real de uma cabeleireira em Lisboa, que, em plena crise financeira de 2008 – depois de se encontrar sozinha, falida, e com duas crianças para criar – realizou vários de assaltos a bancos, nos quais utilizava uma peruca loira para não ser reconhecida e uma arma falsa. Quando foi finalmente apanhada, condenaram-na a sete anos de prisão e concluiu-se que tinha roubado um total de 17 mil euros.

“Vanda” foi criada por Patrícia Müller (“Madre Paula”) e escrita por Müller e Carmen Jimenez (“Adiós”). A série foi produzida por José Amaral, Elisa Lleras, Pablo Gómez-Castro e Anne Thomopoulos.

“Vanda” foi dirigida por Simão Cayatte, com Bartosz Swiniarsky como diretor de fotografia, e a colaboração especial da realizadora espanhola Elia Urquiza (“Adiós”).

João Baptista, Pedro Casablanc, Raúl Prieto e Joana de Verona são outros dos atores do elenco.

Recorde-se que Gabriela Barros, que está grávida, viu o seu nome inscrito num passeio de Lisboa nesta semana, ao lado de outros grandes artistas.

“Nunca pensei dizer isto…venham pisar-me todinha a qualquer hora do dia bem ali, na Praça da Alegria! Estou desde ontem de pedra e cal à vossa espera”, brincou a intérprete.

“Nunca sonhei um dia vir a ter o meu nome calcetado, preto no branco em plena Pç e com os melhores vizinhos possíveis! Ladeada by the one and only, Sir @herman.jose.oficial e da lady @dalilacarmo. Que orgulho tremendo estar entre os maiores nomes da história do teatro/televisão/entretenimento português!”

“Que felicidade poder celebrar este dia com o meu grande amigo de tantos anos, de tantas parcerias inesquecíveis e que também tem agora o nome dele na calçada, o meu ‘padrinho de teatro’, o inigualável Rui Melo.