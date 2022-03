Série de época “Vento Norte” já começou as gravações para a RTP

“Vento Norte” é a nova aposta de ficção nacional da RTP1 para 2021. Esta série de época é uma ideia original de João Lacerda Matos, Almeno Gonçalves e João Cayatte e já se encontra em gravações. As filmagens irão decorrer inteiramente na zona norte do país.

Uma série de época que conta a história dos Mello, uma família aristocrata do Minho, no início do Século XX. Mas, em paralelo, segue também a vida dos seus criados. Tudo se passa nos anos após a Primeira Guerra Mundial, entre 1918 e 1926. Uma história de costumes onde os segredos e as tramas políticas se misturam com amores impossíveis e paixões arrebatadoras.

“Vento Norte” mostra a cidade de Braga para conhecer os seus monumentos mais importantes, os seus costumes, o seu passado industrial e religioso, a vida dos locais, as suas contradições e as suas virtudes.

Arcos de Valdevez é também um dos cenários que marca a trama pela sua enorme beleza natural e arquitetónica e onde irão decorrer alguns dos momentos mais intensos da história.

A freguesia de Lago, em Amares, é também palco de algumas das sequências mais emocionantes. A sua beleza natural e o rio Cávado marcam as cenas de ação da narrativa, tornando-a ainda mais apetecível.

Uma produção para a RTP, com realização de João Cayatte, que conta com um elenco constituído por 66 atores, 20 deles oriundos de Braga, e onde participam muitos intérpretes conhecidos: Almeno Gonçalves, Natália Luiza, Joana de Verona, Sisley Dias, Iris Cayatte, António Melo, Ana Zanatti, Rodrigo Tomás, Teresa Faria, Margarida Carpinteiro, Ruben Rios, entre outros.