Série de Meghan Makle cancelada pela Netflix

Meghan Markle viu a sua série infantil cancelada pela Netflix. Esta decisão terá sido tomada devido a cortes no orçamento da empresa de streaming.

A série, que contava com a parceria da mulher do príncipe Harry de Inglaterra, teve de ser cancelada, de acordo com a informação divulgada pelo site Deadline.

O projeto, que iria contar a história de uma jovem que está a ultrapassar a sua “fase de autoconhecimento”, teria o marido de Elton John, David Furnish, como produtor executivo da série.

Segundo o mesmo site, esta decisão foi tomada depois de cortes no orçamento que surgiram após uma quebra do número de subscritores da plataforma de streaming.