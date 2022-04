Série “DOCE” estreia na RTP1 a 2 de outubro

Ana Marta Ferreira, Bárbara Branco, Carolina Carvalho e Lia Carvalho vão dar vida ao grupo musical DOCE a partir de 2 de outubro na RTP1.

As DOCE foram uma das primeiras “girls band” da Europa, “abrindo assim um caminho não só no meio musical, bem como quebrando barreiras e preconceitos na tradicional sociedade portuguesa”, segundo referiu a RTP em comunicado.

A série, de sete episódios, tem uma “forte componente musical, baseada em factos e depoimentos reais, acompanhando todo o percurso da banda desde o seu início em 1979 até ao fim da formação inicial”.

A história acompanha as quatro cantoras e as “pessoas que lhes são mais próximas: amigos, cúmplices, namorados, amantes e opositores”. “Mostramos como estas quatro ‘mosqueteiras’ (assim se apresentaram vestidas no Festival da Canção que venceram em 1982) conseguiram deixar um legado que sobreviveu às vozes conservadoras do seu tempo”, pode ler-se na nota divulgada.

Além de Ana Marta Ferreira, Bárbara Branco, Carolina Carvalho e Lia Carvalho, também fazem parte deste elenco José Mata, João Vicente, Igor Regalla, Hélder Agapito, Eduardo Breda, Vicente Wallenstein, entre outros.