Série documental sobre Paulo Futre já está disponivel na OPTO

“Futre – o Primeiro Português” é uma série documental que chega à OTPO, plataforma de streaming da SIC, realizada por César Mourão e produzida pela 313.

Nesta série exclusiva da OPTO, o público pode acompanhar o percurso profissional e pessoal do antigo futebolista. A série contará com diversos testemunhos de caras conhecidas e internacionais do mundo do futebol que foram essenciais na carreira de Paulo Futre.

“Futre – O Primeiro Português” terá um total de seis episódios de 45 minutos cada. O primeiro episódio já está disponível na OPTO (SIC) e em cada quinta-feira sai um novo.

Ao longo da série vão participar vários intervenientes como familiares de Paulo Futre, José Mourinho, Florentino Pérez, Rui Costa, Jorge Nuno Pinto da Costa, João Félix, Figo, entre outros.