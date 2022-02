Série documental sobre Justin Bieber vai estrear-se no YouTube

A série documental sobre a vida de Justin Bieber tem estreia prevista para 27 de janeiro no YouTube e irá revelar a “história inspiradora” do artista.

“Justin Bieber: Seasons” é a mais recente série documental do artista. Realizada por Michael D. Ratne, os dez episódios do documentário vão abordar as dificuldades da vida do cantor e também os sucessos artísticos.

A informação foi avançada no dia 31 de dezembro por Susanne Daniels, a chefe de conteúdo original da plataforma de vídeos e partilhada, posteriormente, nas redes sociais do intérprete.

“A coragem de Justin Bieber como artista é verdadeiramente admirável e agradecemos que continue a partilhar a sua história inspiradora no YouTube”, afirmou Susanne Daniels à “Billboard”.

Justin Bieber anunciou ainda o lançamento da música “Yummy”, disponível no YouTube a partir de sexta-feira, dia 3 de janeiro, e a nova digressão do artista pelos Estados Unidos e Canadá, com início a 14 de maio em Seattle.

LEIA TAMBÉM: