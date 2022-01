Série francesa “O Agente Imobiliário” estreia na RTP2

A série francesa acompanha a vida de um agente imobiliário falido que recebe uma herança inesperada. Este será o cenário para as noites de segunda a sexta-feira da RTP2 a partir de 22 de outubro.

Olivier (Mathieu Amalric) é um agente imobiliário falido que vive nos apartamentos que deveria vender. Depois da morte da mãe, Olivier descobre que recebeu uma herança inesperada: um prédio nos arredores de Paris.

Surge assim uma nova esperança na vida de Olivier: poderá pagar as contas em atraso, reconstruir o relacionamento com a filha, ajudar o pai e reconciliar-se com a ex-mulher. Mas nem tudo é como Olivier realmente pensa… Ele fica destroçado quando se depara com a desagradável surpresa de o prédio estar completamente degradado. E, para complicar a situação, no último andar ainda vive uma inquilina que não tem intenção de deixar o apartamento.

“O Agente Imobiliário”, de quatro episódios, é uma série que poderá acompanhar a partir de 22 de outubro, às 22h00, na RTP2.