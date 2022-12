Série “Triunfo do Saber” estreia esta segunda-feira na RTP

O documentário revisita alguns momentos da primeira viagem transatlântica realizada por Sacadura Cabral e Gago Coutinho. A série chega esta segunda-feira, 19 de dezembro, à RTP1, às 22h15.

O projeto resulta de uma parceria entre a RTP, o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, a Câmara Municipal de Cascais e a produtora Mandala.

“Mais do que um documentário sobre este feito histórico para a aviação portuguesa e mundial, Triunfo do Saber é um trabalho sobre dois homens que mudaram a história da aviação. Sobre a sua coragem, resiliência e como o saber teve um papel tão importante no sucesso deste feito”, pode ler-se num comunicado.

Intercalando entrevistas de especialistas com reconstituições dramáticas, o documentário tem realização de Frank Saalfeld e produção da Mandala, contando ainda com banda sonora original do maestro Rui Massena.

Do elenco fazem parte João Grosso, Vítor Alves da Silva, António Fonseca, Ana Catarina Afonso e Matilde Jalles e como especialistas convidados almirante Gouveia e Melo, comandante Hugo Baptista Cabral, primeiro-tenente Bruno Neves, Luísa Costa Gomes, Jorge Lima Basto e José Malhão Pereira.