“Snu” já tem data de estreia marcada na RTP1

Snu Abecassis e Francisco Sá Carneiro apaixonaram-se irremediavelmente e decidiram assumir o seu amor num Portugal em plena reconstrução, abalando as convenções nacionais. A RTP lembra a história de amor.

Snu (Inês Castel-Branco), dinamarquesa e fundadora da editora D. Quixote, publicou livros que desafiaram a censura do Estado Novo. Francisco (Pedro Almendra) foi um dos mais carismáticos políticos portugueses. Ambos eram casados. Ele tinha cinco filhos e ela três.

Snu Abecassis conheceu Francisco Sá Carneiro no dia 6 de janeiro de 1976. Apaixonaram-se irremediavelmente e decidiram assumir o amor num Portugal em plena reconstrução das cinzas do fascismo, abalando as convenções nacionais. Partilharam valores e ambições, lutaram juntos pela democracia e pela liberdade, deixando a sua marca na Política e na Sociedade. Morreram tragicamente em 1980 e a sua história de amor mudou Portugal.

Uma das grandes histórias de amor do século XX marcada por sonhos, alegrias e sofrimento, agora retratada num filme que inclui o percurso profissional de ambos na década de 70.

“Snu” estreia na próxima segunda-feira, dia 21, às 22h30 na RTP1.